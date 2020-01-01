بورش وحفل فني.. قصر ثقافة الإسكندرية يحتفل بالعام الميلادي الجديد

نظم فرع ثقافة الإسكندرية التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة ، مساء الثلاثاء، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بالفروع والمراكز التابعة له؛ بمناسبة الاحتفال بالعام الميلادي الجديد وأعياد الكريسماس.



تضمنت الفعاليات ورشة حكي للأطفال من سن 8 سنوات، تقديم المخرج إبراهيم أحمد ، ضمن نشاط قسم المواهب بقصر ثقافة الشاطبي، وحفلا فنيا لفرقة الأنفوشي للموسيقي العربية بقيادة المايسترو هيثم بسيوني.



كما أقام الفرع عددا من الورش الفنية لعمل مجسمات لشجرة الكريسماس وبابل نويل باستخدام الخامات المختلفة، وذلك بقصور ثقافة: الشاطبي ، أبي قير ، الأنفوشي ،القباري .

