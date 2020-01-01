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أخبار العالم

إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار احتفالاً بالعام الجديد بـ باكستان

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:44 ص
إصابة 7 أشخاص في
إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار احتفالا بالعام الجديد بـ باكستان
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أ ش أ
أعلن مسؤولون في باكستان، إصابة 7 أشخاص، مساء الثلاثاء، في مناطق مختلفة بمدينة كراتشي، جنوب البلاد، إثر عمليات إطلاق نيران احتفالًا بالعام الجديد 2020.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن احتفالات العام الجديد في كراتشي شهدت إطلاق نار كثيف في أجزاء مختلفة بالمدينة.

وتم نقل المصابين السبعة إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما نقلت القناة.
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