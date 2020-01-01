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فن

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:30 ص
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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أحمد إبراهيم - تصوير/ عمرو سيد
خطفت الفنانة هيفاء وهبى الأنظار إليها فى الحفل الغنائى الذى أقامته بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بمناسبة ليلة رأس السنة. 

وظهرت هيفاء وهبى فى الحفل باللوك الجديد، المقرّر أن تظهر به فى فيلمها الجديد "أشباح أوروبا"، والمرتقب عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة. 

وانتهت هيفاء وهبي من تصوير مشاهدها في فيلم أشباح أوروبا، الأسبوع الماضى فى القاهرة، بعد العودة من جورجيا حيث صورت أسبوعا كاملا هناك. 

وكشفت هيفاء وهبي عن البرومو الأول لفيلم أشباح أوروبا، والذى تضمن العديد من مشاهد المطاردات والأكشن والتفجيرات. 

ويشارك هيفاء وهبى فى بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وباسم سمرة.
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور
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