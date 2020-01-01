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محافظات

محافظ المنيا يتابع الحالة الأمنية وإجراءات تأمين الكنائس في رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:10 ص
إجراءات تأمين الكنائس
إجراءات تأمين الكنائس
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أ ش أ
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددًا من كنائس ومطرانيات المحافظة، وذلك للوقوف على الحالة الأمنية ومتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية الخاصة بتأمين احتفالات أعياد الميلاد.

وهنأ المحافظ، الجميع بقدوم الأعياد، معربا عن أمنياته بان ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة.

وشدد محافظ المنيا على ضرورة تكثيف الإجراءات الأمنية على جميع دور العبادة.

وأشاد محافظ المنيا بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة والشرطة في تأمين المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية داخل المحافظة.

ووجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية.
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