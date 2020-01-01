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أخبار العالم

وعود جاستن ترودو لشعب كندا في العام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:06 ص
رئيس الوزراء الكندي،
رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو
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أ ش أ
وعد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الثلاثاء، بمواصلة التركيز على القضايا التي تهم الكنديين في العام الجديد، من "مكافحة تغيير المناخ، إلى تعزيز الطبقة المتوسطة، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الجديدة، والاستثمار في شتى المجالات".

وقال ترودو - في رسالته إلى الكنديين بمناسبة العام الميلادي الجديد - إن "العام الجديد يجلب فرصا جديدة، والاستفادة القصوى منها تعني إيجاد أرضية وهدفا مشتركين. في عام 2019 ، حققنا معا تقدما مهما لجميع الكنديين، من رفع 900 ألف شخص من براثن الفقر إلى المضي قدما في صفقات التجارة والاستثمار مثل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية الجديدة التي تعمل لصالح الطبقة الوسطى."

وأضاف زعيم الحزب الليبرالي الحاكم "لقد أعلنا هذا العام أننا نحمي كوكبنا من خلال اتخاذ إجراءات لحظر المواد البلاستيكية الضارة، واستكشاف الفضاء".

وشدد رئيس الوزراء على أن حكومته ستواصل التركيز على القضايا الأكثر أهمية بالنسبة للكنديين في جميع أنحاء البلاد، من مكافحة تغير المناخ وتعزيز الطبقة الوسطى، إلى السير في طريق المصالحة ، والحفاظ على سلامة الناس، ووضع كندا في طريق النجاح.
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