AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

معبد أبوسمبل في أسوان يستقبل 3300 سائح خلال احتفالات رأس السنة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:00 ص
معبد أبوسمبل في أسوان
معبد أبوسمبل في أسوان
Advertisements
أ ش أ
قال رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان خيري محمد علي إن معبد أبو سمبل استقبل، الثلاثاء، 3300 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن السياح أجروا جولة داخل معبدي الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري بمدينة أبو سمبل السياحية، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.

وأضاف خيري محمد- في تصريح صحفي - أن الأفواج السياحية التي تزور أسوان حاليا من مختلف جنسيات العالم، ومعظمهم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الصين وأمريكا وإنجلترا.

وأوضح أن الموسم السياحي الحالي مبشر ويعد من أفضل المواسم السياحية خلال الآونة الأخيرة.
Advertisements

ترشيحاتنا

دعاء استقبال العام الجديد.. يوكل الله به ملكين يحرسان العبد

الكثير من الحب في 2020 .. صورة رومانسية لـ كيم كارداشيان وزوجها في رأس السنة

إسعاد يونس ترقص على أغنية تشغل قلبي ..فيديو

ياسمين رئيس وهنا الزاهد وكندة وروبي يحتفلن بـ العام الجديد

أسعار تويوتا تهبط 30 ألف جنيه بعد التخفيض الجمركي

تجمع فني إعلامي رياضي عائلي | محمد محمود عبد العزيز يحتفل بـ رأس السنة.. صورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور