معبد أبوسمبل في أسوان يستقبل 3300 سائح خلال احتفالات رأس السنة

قال رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان خيري محمد علي إن معبد أبو سمبل استقبل، الثلاثاء، 3300 سائح أجنبي من مختلف الجنسيات.





وأشار إلى أن السياح أجروا جولة داخل معبدي الملك رمسيس الثاني والملكة نفرتاري بمدينة أبو سمبل السياحية، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة.





وأضاف خيري محمد- في تصريح صحفي - أن الأفواج السياحية التي تزور أسوان حاليا من مختلف جنسيات العالم، ومعظمهم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة إلى الصين وأمريكا وإنجلترا.



