بـ إطلالة جذابة.. ماذا تمنت لقاء الخميسي لجمهورها في 2020

هنّأت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها برأس السنة الميلادية 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت لقاء صوره لها وعلقت عليها: "كل عام وانتم بخير.. سنة سعيدة عليكم كلكم امنياتى بالصحة والسعادة وراحة البال 2020".





من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.



