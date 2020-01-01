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فن

بـ إطلالة جذابة.. ماذا تمنت لقاء الخميسي لجمهورها في 2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:31 ص
لقاء الخميسى
لقاء الخميسى
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محمد بدران
هنّأت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها برأس السنة الميلادية 202‪0 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت لقاء صوره لها وعلقت عليها: "كل عام وانتم بخير.. سنة سعيدة عليكم كلكم امنياتى بالصحة والسعادة وراحة البال 2020".

من ناحية أخرى تحضر لقاء الخميسي لفيلم جديد ولكنها ترفض الكشف عن أى تفاصيل، خاصة أنه ما زال فى مرحلة الكتابة.

يُذكر أن آخر مشاركات لقاء الخميسي الدرامية، مسلسل "أبواب الشك" وهو بطولتها، إلى جانب كل من "خالد سليم، احمد صلاح حسنى، جيهان خليل، نبيل عيسى، طارق صبرى، ميار الغيطي، تامر شلتوت، عائشة بن أحمد، عبد الرحمن ابو زهرة، حنان سليمان، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد سمير فرج.
بـ إطلالة جذابة.. ماذا تمنت لقاء الخميسي لجمهورها في 2020
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