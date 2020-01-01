رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق يدعو لـ ضرب إيران

طالب رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق نيوت جينجريتش، بضرب طهران؛ ردا على محاولة ميليشياتها اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد.





ووصف نيوت جينجريتش، النظام الإيراني بانه لا يبالي بميليشياته التي قتلت في الضربة الامريكية على قواعد حزب الله .





وكتب رئيس النواب الأمريكي الأسبق على تويتر: "يجب أن ترد الولايات المتحدة على إيران في إيران. لا تهتم الديكتاتورية الإيرانية بعدد حلفائها الذين ضربناهم في العراق. علينا أن نلاحق قلب العدو ونجعلهم يدفعون بشكل حاسم".





وأضاف: "تختبرنا الديكتاتورية الإيرانية مرارًا وتكرارًا. سوف تتوقف فقط إذا رفعنا مستوى الألم الذي يصيب نظامهم بالخطر. يجب أن يتم محاصرة أموال الحرس الثوري إلى أن تتخلى إيران عن عدوانها".





وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أعلن إرسال 750 جنديا إلى العراق، وذلك عقب اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، مؤكدا نشر المزيد خلال الفترة المقبلة.





وكتب إسبر في تغريدات على تويتر: "بناء على توجيهات القائد العام دونالد ترامب، أمرت بنشر كتيبة مشاة من قوة الرد السريع التابعة للفرقة 82، بالانتقال إلى منطقة العمليات في الشرق الأوسط، وذلك ردا على الأحداث الأخيرة في العراق".





وأضاف: "سيتم نشر 750 جنديا في المنطقة فورا، كما سيتم نشر أعداد قوات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة، يعد هذا النشر إجراءً مناسبًا وقائيًا تم اتخاذه استجابةً لمستويات التهديد المتزايدة ضد أفراد الولايات المتحدة والمرافق".



