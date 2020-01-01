بسبب البنات.. حالة من الهرج في المهندسين بسبب مشاجرة بين أفارقة.. صور

نشبت مشاجرة بين عدد من الشباب الأفارقة بشارع البطل أحمد عبد العزيز، بحي المهندسين بالجيزة، بسبب البنات في نهاية رأس السنة.





واحتفل الشباب الأفارقة في أحد الكافيهات بشارع البطل، وكانت معهم فتيات وبسبب المعاكسات داخل الكافيه نشبت مشاجرة وتلاسن بين عدد منهم وخرجوا إلى الشارع وأحدثوا حالة من الهرج والمرج.





وتسبّبت المشاجرة في حدوث تكدس في حركة المرور بين السيارات في الشارع وتجمع أهالي المنطقة للحيلولة دون وجود خسائر في المحلات.





وعلى الفور حضرت قوات من الشرطة لفض المشاجرة وهرب الشباب والفتيات، وعادت حركة مرور السيارات إلى طبيعتها مرة أخرى.



