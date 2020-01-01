الرئيس الأمريكي يكشف عن قراره بشأن الحرب مع إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رغبته في شن حرب مع إيران، وذلك عقب اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على مقرات حزب الله في العراق وسوريا.





وقال ترامب في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء: " لا أريد ولا اتوقع حربا مع إيران"، مضيفا: " قوات مشاة البحرية تعاملوا بشكل جيد مع الأحداث أمام السفارة".





وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السلطات العراقية بعد اقتحام السفارة الامريكية في بغداد.





وأكد ترامب في تغريدة على تويتر دعمه للمتظاهرين العراقيين ضد النظام الحالي الذي تسيطر عليه إيران وذلك على غرار رسائل دعمه للتظاهرات التي تندلع في طهران.





وكتب ترامب فى تغريدته: "لهؤلاء الملايين من الشعب العراقي الذين يريدون الحرية والذين لا يريدون أن تسيطر عليهم إيران وتتحكم بهم، هذا هو وقتكم".



