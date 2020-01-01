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فن

ياسمين رئيس وهنا الزاهد وكندة وروبي يحتفلن بـ العام الجديد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:10 ص
ياسمين رئيس وهنا
ياسمين رئيس وهنا الزاهد وكندة وروبي
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محمد بدران
هنأت الفنانة ياسمين رئيس، جمهورها، بمناسبة حلول العام الجديد، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على "انستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس في الصورة، بصحبة هنا الزاهد وكندة علوش وروبى وعلّقت عليها: "كل عام وانتم بخير 2020".

يذكر أن فيلم لص بغداد هو أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للشخصية.

ومن المقرر طرح فيلم لص بغداد بدور العرض في شهر يناير الجاري.

وتقوم ياسمين رئيس بالبطولة مع محمد إمام ويشاركهما فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.
ياسمين رئيس وهنا الزاهد وكندة وروبي يحتفلن بـ العام الجديد
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