ضربة قوية لـ بيراميدز قبل لقاء حرس الحدود

تلقى نادي بيراميدز، ضربة قوية قبل لقاء حرس الحدود، المقرر بعد غد الخميس، في إطار الجولة الـ 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.





وتأكد غياب محمد فاروق نجم الفريق عن اللقاء؛ للإصابة، وأكد أيمن فريد طبيب بيراميدز، في تصريحات صحفية ، أن اللاعب يعاني من التهابات في أنسجة القدم.





وأوضح الطبيب، أنه طلب إراحة اللاعب في مباراة حرس الحدود بالتشاور مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني الجديد للفريق.



