الرئيس الإيراني يعترف: خسرنا 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية

كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن خسارة بلاده ما يقرب من 200 مليار دولار، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.





وقال روحاني في تصريحات لوكالة إيسنا الإيرانية إن هذا المبلغ يشمل عائدات بيع النفط وكذلك اعتمادات خارجية بمبلغ 100 مليار دولار أخرى.





واعترف روحاني بتأثير العقوبات قائلا: "نواجه حاليا أسوأ انواع العقوبات، والمرء لا يستطيع الاستمرار دون الماء والطعام مهما كان قويا".





وجاءت هذه التصريحات عقب التبريرات التي تقدم بها روحاني، لتبرير فشله في الوفاء بوعوده الانتخابية، حيث صرح بأن بلاده فشلت في تنفيذ هذه الوعود بسبب العقوبات، معتبرا أن طهران في حالة حرب.



