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أخبار العالم

الرئيس الإيراني يعترف: خسرنا 200 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:42 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
كشف الرئيس الإيراني حسن روحاني عن خسارة بلاده ما يقرب من 200 مليار دولار، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده. 

وقال روحاني في تصريحات لوكالة إيسنا الإيرانية إن هذا المبلغ يشمل عائدات بيع النفط وكذلك اعتمادات خارجية بمبلغ 100 مليار دولار أخرى.

واعترف روحاني بتأثير العقوبات قائلا: "نواجه حاليا أسوأ انواع العقوبات، والمرء لا يستطيع الاستمرار دون الماء والطعام مهما كان قويا".

وجاءت هذه التصريحات عقب التبريرات التي تقدم بها روحاني، لتبرير فشله في الوفاء بوعوده الانتخابية، حيث صرح بأن بلاده فشلت في تنفيذ هذه الوعود بسبب العقوبات، معتبرا أن طهران في حالة حرب. 

وحول مصير الاتفاق النووي، قال رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي الجديدة، أورسولا فون دير لين، إن إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني "أصبح صعبا جدا".
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