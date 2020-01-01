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محافظات

طوارئ بالوادي الجديد بعد ظهور حالات السعار بمركز بلاط

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:06 ص
ظهور حالات السعار
ظهور حالات السعار بمركز بلاط
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منصور ابوالعلمين
أعلنت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد عن اكتشاف حالة اشتباه فى إصابة رأس ماشية بمرض السعار بمركز بلاط .

وأكدت الدكتورة وفاء يوسف رئيس قسم الأمراض المشتركة بالإدارة وعضو اللجنة المشكلة من المديرية لمتابعة مرض السعار بمركز بلاط ,أنه تم التنبيه على صاحب الحالة بالإبلاغ الفورى عند النفوق.

ووجهت بضرورة تحصين المخالط من الحيوانات وضرورة توجه الأشخاص المخالطين للحالة لأقرب وحدة صحية للتطعيم بلقاح الكلب المثبط حفاظا على صحتهم وضمانا لعدم انتقال المرض إليهم حيث إن مرض السعار من الأمراض المشتركة القاتلة بين الحيوان والإنسان. 

وكان بيان صادر من الوزارة أكد أن عام2019 شهد إعدام 295 ألف كلب وذلك فى إطار التحكم والسيطرة على الأمراض المشتركة، كما تم اختبار 235 ألف رأس لمرض البروسيلا وتحصين 150 ألف رأس ضد المرض، كما تم اختبار 160 ألف رأس لمرض الدرن، وتم تحصين 4 آلاف حيوان ضد مرض السعار.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، خلال عرضه تقرير حصاد الخدمات البيطرية على وزارة الزراعة، أن عام 2019 شهد أيضًا توقيع بروتوكول عمل تحت إشراف وزارة الزراعة ورئيس قطاع الهيئات والهيئة العامة للخدمات البيطرية بحماية الثروة الحيوانية بالسيطرة على الأمراض الوبائية والمعدية من خلال خطط وبرامج المكافحة ومنع دخول الأمراض من الحيوانات والمنتجات من أصل حيوانى المستوردة.

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