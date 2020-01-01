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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يكشف حقيقة إغلاق سفارة بلاده في بغداد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:03 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، عدم سحب موظفي السفارة الأمريكية في بغداد، وإغلاقها، وأنه لن يتم سحب أي عسكري من القوات الأمريكية في العراق البالغ عددهم 5000 جندي.

وقال بومبيو في تصريحات لشبكة "فوكس نيوز" إن إيران على مدى 40 عاما شاركت في الحملات الإرهابية حول العالم، بالإضافة إلى استمرار إنتاج الأسلحة النووية، ورغبتها المستمرة في لتخصيب اليورانيوم.

وأشار إلى أن بلاده ستواصل الضغط الحقيقي على إيران، لافتا إلى حديث ترامب الذي قال فيه: "سنواصل مساءلة جمهورية إيران الإسلامية أينما وجدنا نشاطها الخبيث، وسنتأكد من أن لدينا الموارد اللازمة للقيام بذلك".

وحول دور القوات التي تم إرسالها إلى السفارة الأمريكية ببغداد قال: "دورهم هناك الأمن والردع، لضمان أن لدينا الموارد المتاحة لمكافحة أي شيء يجب أن يأتي في السفارة، لكن أيضًا للإشارة بوضوح إلى أولئك الذين قد يفكرون في إيذاء منشأتنا، إلى شعبنا، بأن عليهم التفكير مرتين. هؤلاء هم شباب قادرون جدًا على الاستعداد لتقديم قوة حقيقية إذا كان هذا هو المطلوب".
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