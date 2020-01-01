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فن

حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:14 ص
حكيم وأمينة ومنة
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسي ودينا ..ليلة نجوم الشعبي
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محمد صبحي
شارك نجوم الأغنية الشعبية "حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى" في إحياء واحدة من سهرات رأس السنة التي حملت لافتة كامل العدد وذلك داخل أحد الفنادق الكبرى على كورنيش النيل بالقاهرة. 

الراقصة دينا شاركت كذلك في إحياء الحفل، وهو من إنتاج محمود حنفي وإشراف نورا حنفي وامتد حتي الساعات الأولى من صباح اليوم.

شهدت مناسبة رأس السنة، إقامة عدة حفلات فنية غنائية لعدد من المطربين والمطربات، ونرصد عبر السطور التالية، أبرز هذه الحفلات.

وقدّم النجم هشام عباس، حفله الغنائى المقام على مسرح الفيلدج داخل كايرو فيستيفال سيتى مول بمنطقة التجمع الخامس، بأغنية "ماتبطليش"حيث استقبله الجمهور بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغنية معه.

وأعرب عن سعادته الكبيرة بلقاء جمهور كايرو فيستيفال سيتى مول فى بداية عام 2020، كما شهد الحفل عرضا حيا للألعاب النارية احتفالا بالعام الميلادى الجديد.

كما أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي ثاني حفلاتها برأس السنة داخل أحد الفنادق الكبرى، بإطلالة أكثر إثارة مرتدية سواريه قصيرًا خطف أنظار الجميع.

واشعلت هيفاء الحفل بعدد كبير من أغانيها الاستعراضية المميزة منها " يا ابن الحلال" ،"رجب" ، "انا هيفا" .. وغيرها ممن طالب بها المعجبين علي مدي ساعة ونصف الساعة.
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
حكيم وأمينة ومنة عطية وموسى ودينا.. ليلة نجوم الشعبي على النيل
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