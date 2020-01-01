أخبار الرياضة | ضربة قوية لـ بيراميدز.. أخطاء تركي آل شيخ.. مشكلة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الاربعاء مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





تلقى نادي بيراميدز، ضربة قوية قبل لقاء حرس الحدود، المقرر بعد غد الخميس، في إطار الجولة الـ 11 من عمر الدوري المصري الممتاز.





نشر محمد النني، لاعب نادي بشكتاش التركي، مقطع فيديو جديدًا له، بصحبة والده "ناصر النني" في تحدِّ كروي شيِّق.





احتفل المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بالعام الميلادي الجديد 2020



