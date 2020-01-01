جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر

أحيا النجمان وائل جسار والمصري رامي صبري حفلهما الثاني في ليلة رأس السنة بحضور جماهيري كبير.





شارك في إحياء الحفل المطربة الشعبية أمينة والمطربة نعومه والراقصة انستازيا .





شهدت مناسبة رأس السنة، إقامة عدة حفلات فنية غنائية لعدد من المطربين والمطربات، ونرصد عبر السطور التالية، أبرز هذه الحفلات.





قدّم النجم هشام عباس، حفله الغنائى المقام على مسرح الفيلدج بمنطقة التجمع الخامس، بأغنية "ماتبطليش"حيث استقبله الجمهور بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغنية معه.



