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فن

جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:19 ص
جسار ورامي صبري يشعلان
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
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محمد صبحي
أحيا النجمان وائل جسار والمصري رامي صبري حفلهما الثاني في ليلة رأس السنة بحضور جماهيري كبير. 

شارك في إحياء الحفل المطربة الشعبية أمينة والمطربة نعومه والراقصة انستازيا .

شهدت مناسبة رأس السنة، إقامة عدة حفلات فنية غنائية لعدد من المطربين والمطربات، ونرصد عبر السطور التالية، أبرز هذه الحفلات.

قدّم النجم هشام عباس، حفله الغنائى المقام على مسرح الفيلدج بمنطقة التجمع الخامس، بأغنية "ماتبطليش"حيث استقبله الجمهور بترحاب شديد وحرصوا على ترديد الأغنية معه.

كما شهد الحفل عرضا حيا للألعاب النارية احتفالا بالعام الميلادى الجديد.
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
جسار ورامي صبري يشعلان حفلهما الثاني في مدينة نصر
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