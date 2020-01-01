«ساموا» أول من استقبلت 2020..وهاواي مسك الختام..فيديو

قالت الإعلامية هند النعسانى، إن العالم شهد بداية عام 2020 على مدار 24 ساعة منذ الساعة 3 عصر أمس الثلاثاء بتوقيت القاهرة، وكانت أولى الدول التي استقبلت عام 2020 كانت نيوزيلندا وأستراليا وهذا بسبب فرق التوقيت.



وتابع الإعلامي محمد جاد، من خلال برنامج "صباح البلد"، الذي يذاع على قناة صدى البلد، إن مصر كانت الدولة 89 في ترتيب الدول المستقبلة لعام 2020، وأن هناك مجموعة من الدول التي استقبلته بعد مصر بعدد من الساعات.



وأضافت الإعلامية هند النعسانى، استقبلت مجموعة من دول شرق آسيا مثل كوريا واليابان في الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، وهناك مجموعة من دول أوروبا مثل أوكرانيا استقبلت عام 2020 قبل مصر بعدد من الساعات.



وذكرت الإعلامية هند النعسانى، أن على مستوى الوطن العربي استقبلت دبي عام 2020 في الساعة 10 مساءً.



وأوضح الإعلامي محمد جاد، أن هناك دولا مثل الولايات المتحدة استقبلت العام الجديد منذ ساعتين فقط من الآن، وهذا بحكم فارق التوقيت الذي تتراوح لـ 9 ساعات في بعض الدول، وأشار إلى أن جزيرة "ساموا" و"كيريباتي" هما أول من استقبلوا 2020 فعليًا بحكم موقعهما الجغرافي، وجزيرة "هاواي" آخر من استقبل احتفالات عام 2020.