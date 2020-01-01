وضع المحفظة فى الجيب الخلفى يهدد صحة الرجال

يتغافل العديد من الرجال والشباب عن عادة خاطئة تهدد سلامة العمود الفقري، والصحة الجسدية وللأسف إنها منتشرة بكثر ومن الممكن تفاديها بحيلة بسيطة، تقى من آلام العمود الفقرى.





حيث حذر الدكتور "أشرف إسماعيل"، استشارى جراحات العمود الفقري والعظام، الرجال من وضع المحفظة فى الجيب الخلفى.





وأوضح "إسماعيل"، من خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الأسباب المخيفة التي تمنع الرجال من وضع المحفظة فى الجيب الخلفى .





ونوة " استشارى العظام " عن ما أثبتته دراسة حديثة بالأثار السلبية التي تسببها وضع المحفظة فى الجيب الخلفى على سلامة العمود الفقري ،وخاصة عند الجلوس .





ولفت "استشارى العظام"، إلى أن السبب الرئيسي في آلام العمود الفقري ،نتيجة لوضع المحفظة فى الجيب الخلفى ، أن محفظة النقود تضغط على الأعصاب الموجودة في آخر العمود الفقري، وقد تسبب الإصابة بعرق النسا والشعور بالتنميل مع آلام شديدة أسفل الظهر، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى تلف الأعصاب.





ونصح "إسماعيل"، الرجال بأنه يجب تجنب وضع المحفظة في الجيب الخلفي حفاظًا على صحتكم وتجنبًا للكثير من الآلام.



