AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

وضع المحفظة فى الجيب الخلفى يهدد صحة الرجال

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:57 ص
كارثة مخيفة ...نتيجة
كارثة مخيفة ...نتيجة لوضع المحفظة فى الجيب الخلفى تهدد الرجا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
يتغافل العديد من الرجال والشباب عن عادة خاطئة تهدد سلامة العمود الفقري، والصحة الجسدية وللأسف إنها منتشرة بكثر ومن الممكن تفاديها بحيلة بسيطة، تقى من آلام العمود الفقرى.

حيث حذر الدكتور "أشرف إسماعيل"، استشارى جراحات العمود الفقري والعظام، الرجال من وضع المحفظة فى الجيب الخلفى.

وأوضح "إسماعيل"، من خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، الأسباب المخيفة التي تمنع الرجال من وضع المحفظة فى الجيب الخلفى .

ونوة " استشارى العظام " عن ما أثبتته دراسة حديثة بالأثار السلبية التي تسببها وضع المحفظة فى الجيب الخلفى على سلامة العمود الفقري ،وخاصة عند الجلوس .

ولفت "استشارى العظام"، إلى أن السبب الرئيسي في آلام العمود الفقري ،نتيجة لوضع المحفظة فى الجيب الخلفى ، أن محفظة النقود تضغط على الأعصاب الموجودة في آخر العمود الفقري، وقد تسبب الإصابة بعرق النسا والشعور بالتنميل مع آلام شديدة أسفل الظهر، مشيرا إلى أنها تؤدي إلى تلف الأعصاب.

ونصح "إسماعيل"، الرجال بأنه يجب تجنب وضع المحفظة في الجيب الخلفي حفاظًا على صحتكم وتجنبًا للكثير من الآلام.

وأشار "استشارى جراحات العمود الفقري " الى أفضل طريقة الوقاية من آلام العمود الفقري نتيجة لوضع المحفظة فى الجيب الخلفى هى بحمل الشنطة الرجالى المعلقة على أحد الأكتاف تسمى شنطة كروس بها المحفظة .
دكتور أشرف اسماعيل استشارى جراحات العمود الفقري دكتور أشرف اسماعيل استشارى جراحات العمود الفقري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

توقف عنها فورا.. 10 عادات خاطئة تسبب مشاكل فى الظهر

3 مضاعفات خطيرة .. أسباب الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر

متتكسريش | مبادرة جديدة للقضاء على قاتل النساء الصامت.. إحصائيات صادمة

أسباب الانزلاق الغضروفي فى الرقبة.. احذر| هذه الحركة تسبب لك الألم

يصيب الرجال أيضا.. أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بـ عرق النسا.. تعرفوا عليها

4 أمراض وراء تنميل اليدين.. تعرفى عليها

ترشيحاتنا

هل يجوز أخذ سجادة من المسجد ووضع أخرى مكانها ؟

شاهد..محمود الخطيب على كرسي متحرك بالسعودية

أرسلهم أردوغان.. أول اعتراف من مرتزقة تركيا في ليبيا.. فيديو

فى عيد ميلاد نرمين زعزع.. تعرف على فنان شهير ارتبطت به قبل زواجها

أبرزها صحة القلب والشرايين.. فوائد غير متوقعة لتناول الأفوكادو

منى فاروق تتعرض للسخرية مع بداية العام الجديد | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور