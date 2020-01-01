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أخبار البلد

الحجر الصحي يعزل 9 مصريين وأردني في مطار القاهرة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:45 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء، 9 مصريين وأردني، فور وصولهم من السودان ونيجيريا والمغرب، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء، والاشتباه الإصابة بالملاريا .

قالت مصادر بالحجر الصحي، إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من الخرطوم، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 5 مصريين وآخر أردني من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمى الصفراء.

وأضافت المصادر، أيضا أنه تم عزل 3 مصريين آخرين على الطائرة المصرية القادمة من كانو، حيث وجد أطباء الحجر الصحي إنهم لا يحملون نفس شهادات التطعيم دي الحمي الصفرا، بالإضافة إلى راكب مصرى أخر فور وصول الطائرة المغربية القادمة من كازابلانكا تم الاشتباه في إصابته بالملاريا بسبب ظهور أعراض العدوى عليه .

أمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، بعزل الركاب بمستشفى حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوى، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار إلى مستشفى الحميات بعدة سيارات إسعاف من المطار لفحصهم والتأكد منهم.
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