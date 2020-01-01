أسرع طريقة لعمل مكرونة وايت صوص

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة بسيطة وسريعة لعمل مكرونة وايت صوص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل الكثير يقبل على تناولها .



مقادير مكرونة وايت صوص :

نصف كيلو مكرونة مقصوصة

ماء مغلي

1 لتر لبن

2 ملعقة دقيق

2 ملعقة زبدة ق

مرفة

جوزة الطيب

ملح

فلفل أسود

نصف كوب ريحان طازج

ثوم صحيح

نصف كوب مشروم شرائح



طريقة تحضير مكرونة وايت صوص :



* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا



* يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن



* يترك على النار حتى يثقل الصوص



* تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا



* ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان