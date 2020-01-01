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مرأة

أسرع طريقة لعمل مكرونة وايت صوص

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:43 ص
طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة وايت صوص
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف أميرة شنب طريقة بسيطة وسريعة لعمل مكرونة وايت صوص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل الكثير يقبل على تناولها .

مقادير مكرونة وايت صوص :
نصف كيلو مكرونة مقصوصة
ماء مغلي
1 لتر لبن
2 ملعقة دقيق
2 ملعقة زبدة ق
مرفة
جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
نصف كوب ريحان طازج
ثوم صحيح
نصف كوب مشروم شرائح

طريقة تحضير مكرونة وايت صوص :

* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا

* يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن

* يترك على النار حتى يثقل الصوص

* تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا

* ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان
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