أسرع طريقة لعمل مكرونة وايت صوص

تقدم الشيف أميرة شنب طريقة بسيطة وسريعة لعمل مكرونة وايت صوص بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي يجعل الكثير يقبل على تناولها .
مقادير مكرونة وايت صوص :
نصف كيلو مكرونة مقصوصة
ماء مغلي
1 لتر لبن
2 ملعقة دقيق
2 ملعقة زبدة ق
مرفة
جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
نصف كوب ريحان طازج
ثوم صحيح
نصف كوب مشروم شرائح
طريقة تحضير مكرونة وايت صوص :
* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا
* يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن
* يترك على النار حتى يثقل الصوص
* تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا
* ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان
مقادير مكرونة وايت صوص :
نصف كيلو مكرونة مقصوصة
ماء مغلي
1 لتر لبن
2 ملعقة دقيق
2 ملعقة زبدة ق
مرفة
جوزة الطيب
ملح
فلفل أسود
نصف كوب ريحان طازج
ثوم صحيح
نصف كوب مشروم شرائح
طريقة تحضير مكرونة وايت صوص :
* في حلة على النار يوضع الثوم وزبدة وملح وفلفل وقرفة وجوز الطيب والمشروم ويقلب جيدا
* يضاف إليه الدقيق ويضاف الريحان واللبن
* يترك على النار حتى يثقل الصوص
* تضاف المكرونة إلى الخليط وتقلب جيدا
* ترفع من على النار وتقدم ساخنة مع رشة ريحان