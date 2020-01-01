السفارة السعودية في جاكرتا تحذر رعاياها لهذا السبب

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا رعاياها من هطول أمطار غزيرة على اندونيسيا مصحوبة ببرق ورعد ورياح قوية في جنوب وشرق وغرب جاكرتا، مساء اليوم حتى منتصف الليل.



وحثت سفارة المملكة مواطنيها المتواجدين فى جاكرتا إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها عند الحاجة.



وكانت هيئة الأرصاد الإندونيسية قد ذكرت أنه من المتوقع أن يتواصل هطول الأمطار فى العاصمة جاكرتا ومحيطها حتى مساء اليوم الأربعاء، بعد أن تعرضت مناطق بها لفيضانات فى الساعات الأولى من الصباح.



وتلقت الهيئة بلاغات عن أن بعض منازل جاكرتا وبيكاسى غمرتها المياه، بينما تسببت الفيضانات فى حدوث انهيارات أرضية ودمرت مبنيين فى بوجور، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضافت أنه تم إغلاق مطار فى جاكرتا بسبب الفيضانات.