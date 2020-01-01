بهاء سلطان يتصدر تويتر لهذا السبب

تصدر الفنان بهاء سلطان لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد عرض حلقته من برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس، احتفالا بالعام الجديد.



وقدم بهاء سلطان خلال الحلقة أشهر أغانيه :" ميردش "، "وياللي بايع" و قوم اقف.





وطالبت التغريدات "عايزين ألبوم بقى يا نجم"، وأشاد آخرون به "بهاء سلطان من أجمل الأصوات المصرية".



وعلق آخرون: "أنت نجم موهوب، خسارة في الركنة، محتاجين نسمعك كل شوية الصراحة، صوتك نقي إحساسك عالي، بجد محتاجين تنهي خلافاتك ومنتظرين منك ألبوم يكسر مصر “.



وكانت آخر أعمال بهاء سلطان الغنائية أغنية "عشان نفسي" التي قدمها لمسلسل "ولد الغلابة" بطولة الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامي في رمضان ٢٠١٩.

