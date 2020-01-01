وبشهادة المنافسين تتجلى الحقيقة.. منافسو طلعت مصطفى يؤكدون ريادته كأفضل مطور عقاري في مصر.. فيديو

ونحن على أعتاب عام جديد .. تستمر مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية كأفضل مطور عقاري بمصر، هذا الوصف لم يأت من فراغ بل وراءه كم من الإنجازات الكبرى التي حققتها الشركة خلال الأعوام الماضية ولا سيما العام المنصرم 2019 .
وباعتراف الدولة نفسها تأتى مجموعة هشام طلعت مصطفى، الأفضل حيث كرم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجموعة طلعت مصطفى كافضل مطور عقارى بمصر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل منافسى طلعت مصطفى انفسهم وصفوه بذلك.
وحينما تأتي الشهادة من المنافسين فى نفس المجال فلا برهان لذلك سوى الأحقية الكبرى لمجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية لأن تكون الأفضل فى مجالها دون منازع.
شهادة منافسيه
من جانبه يقول حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: لم أكن أعتبر هشام طلعت مصطفى ناجحا بحق إلا بعد مشروعي الرحاب ومدينتى اللذين نجح فيهما في بناء مجتمع سكنى متكامل وبإدارة محترفة، مضيفا: هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى مصرى بسبب النجاحات الضخمة لمشروعيه الرحاب ومدينتى .
فى خط مواز قال رجل الأعمال سميح ساويرس: ما فعله هشام طلعت مصطفى فى مدينتى يجعله يستحق جائزة أفضل مطور عقارى بمصر.
بينما قال المطور العقارى فتح الله فوزى، إن مجموعة طلعت مصطفى من أهم الشركات فى القطاع العقارى وهى مؤهلة لكى تعمل كمطور عام وحققت ناجحات متتالية فى السنوات الماضية حيث طورت مشروعات كبيرة خلال عمر الشركة .
وأضاف : مجموعة طلعت مصطفى العقارية حققت نموا واضحا فى المبيعات خلال 2018 مقارنة ب 2017 رغم شكوى بعض الشركات من حدوث بطء فى المبيعات خلال الربع الأخير من 2018
ولمن لا يعرف الكثير عن مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية ، فهى تمتلك مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى، كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مجتمع عمرانى ضخم
ودخل هشام طلعت مصطفى قائمة أفضل المطورين العقاريين من بوابة إقامة أول مجتمع عمراني ضخم على أطراف المدينة، مجتمع ينبض بالحياة على غرار الواحات الخضراء فأقام مدينة الرحاب على مساحة 10 ملايين متر، ليضع ما يشبه حجر الأساس في التوسع العمراني شرق القاهرة، وهي المدينة التي بدأ هشام طلعت مصطفى في بنائها عام 1997 وكان يسير إليها لمسافة تقارب 25 كيلو متر في الصحراء حتى يصل إلى موقعها.
مدينتى
وبعد الرحاب ذهب إلى ما هو أبعد وأصعب ليتصدى لبناء أكبر مدينة عمرانية، يبنيها القطاع الخاص في مصر وربما الشرق الأوسط ففى عام 2006 أعلن هشام طلعت مصطفى عن مشروع عمره، مدينتي، على مساحة تزيد على 33 مليون متر في صحراء شرق القاهرة.
مدينتي، التي تقترب استثماراتها الآن من 400 مليار جنيه، ويقطنها نحو 600 ألف نسمة حاليا بعدما سلم أكثر من 50 الف وحدة حتى الآن للعملاء، يرتفعون إلى مليون نسمة مع نهاية تسليم المشروع.
أكبر مبيعات
ويعتمد هشام طلعت مصطفى في تخطيط وتصميم المدن التي يقوم ببنائها على مجموعة من أفضل الخبراء والمكاتب الاستشارية الدولية الأرقام تدعم تصدر هشام طلعت مصطفى للمطورين العقاريين في مصر.
وخلال 9 أشهر فقط من 2019، بلغت مبيعات الشركة العقارية الأكبر في البورصة المصرية، 14.5 مليار جنيه.
وباعتراف الدولة نفسها تأتى مجموعة هشام طلعت مصطفى، الأفضل حيث كرم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجموعة طلعت مصطفى كافضل مطور عقارى بمصر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل منافسى طلعت مصطفى انفسهم وصفوه بذلك.
وحينما تأتي الشهادة من المنافسين فى نفس المجال فلا برهان لذلك سوى الأحقية الكبرى لمجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية لأن تكون الأفضل فى مجالها دون منازع.
شهادة منافسيه
من جانبه يقول حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: لم أكن أعتبر هشام طلعت مصطفى ناجحا بحق إلا بعد مشروعي الرحاب ومدينتى اللذين نجح فيهما في بناء مجتمع سكنى متكامل وبإدارة محترفة، مضيفا: هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى مصرى بسبب النجاحات الضخمة لمشروعيه الرحاب ومدينتى .
فى خط مواز قال رجل الأعمال سميح ساويرس: ما فعله هشام طلعت مصطفى فى مدينتى يجعله يستحق جائزة أفضل مطور عقارى بمصر.
بينما قال المطور العقارى فتح الله فوزى، إن مجموعة طلعت مصطفى من أهم الشركات فى القطاع العقارى وهى مؤهلة لكى تعمل كمطور عام وحققت ناجحات متتالية فى السنوات الماضية حيث طورت مشروعات كبيرة خلال عمر الشركة .
وأضاف : مجموعة طلعت مصطفى العقارية حققت نموا واضحا فى المبيعات خلال 2018 مقارنة ب 2017 رغم شكوى بعض الشركات من حدوث بطء فى المبيعات خلال الربع الأخير من 2018
ولمن لا يعرف الكثير عن مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية ، فهى تمتلك مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى، كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مجتمع عمرانى ضخم
ودخل هشام طلعت مصطفى قائمة أفضل المطورين العقاريين من بوابة إقامة أول مجتمع عمراني ضخم على أطراف المدينة، مجتمع ينبض بالحياة على غرار الواحات الخضراء فأقام مدينة الرحاب على مساحة 10 ملايين متر، ليضع ما يشبه حجر الأساس في التوسع العمراني شرق القاهرة، وهي المدينة التي بدأ هشام طلعت مصطفى في بنائها عام 1997 وكان يسير إليها لمسافة تقارب 25 كيلو متر في الصحراء حتى يصل إلى موقعها.
مدينتى
وبعد الرحاب ذهب إلى ما هو أبعد وأصعب ليتصدى لبناء أكبر مدينة عمرانية، يبنيها القطاع الخاص في مصر وربما الشرق الأوسط ففى عام 2006 أعلن هشام طلعت مصطفى عن مشروع عمره، مدينتي، على مساحة تزيد على 33 مليون متر في صحراء شرق القاهرة.
مدينتي، التي تقترب استثماراتها الآن من 400 مليار جنيه، ويقطنها نحو 600 ألف نسمة حاليا بعدما سلم أكثر من 50 الف وحدة حتى الآن للعملاء، يرتفعون إلى مليون نسمة مع نهاية تسليم المشروع.
أكبر مبيعات
ويعتمد هشام طلعت مصطفى في تخطيط وتصميم المدن التي يقوم ببنائها على مجموعة من أفضل الخبراء والمكاتب الاستشارية الدولية الأرقام تدعم تصدر هشام طلعت مصطفى للمطورين العقاريين في مصر.
وخلال 9 أشهر فقط من 2019، بلغت مبيعات الشركة العقارية الأكبر في البورصة المصرية، 14.5 مليار جنيه.