وبشهادة المنافسين تتجلى الحقيقة.. منافسو طلعت مصطفى يؤكدون ريادته كأفضل مطور عقاري في مصر.. فيديو

شهادة منافسيه



مجتمع عمرانى ضخم



مدينتى



أكبر مبيعات







ونحن على أعتاب عام جديد .. تستمركأفضل مطور عقاري بمصر، هذا الوصف لم يأت من فراغ بل وراءه كم من الإنجازات الكبرى التي حققتها الشركة خلال الأعوام الماضية ولا سيما العام المنصرم 2019 .وباعتراف الدولة نفسها تأتى مجموعةالأفضل حيث كرم هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مجموعةكافضل مطور عقارى بمصر، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل منافسى طلعت مصطفى انفسهم وصفوه بذلك.وحينما تأتي الشهادة من المنافسين فى نفس المجال فلا برهان لذلك سوى الأحقية الكبرى لمجموعةالعقارية لأن تكون الأفضل فى مجالها دون منازع.من جانبه يقول حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية: لم أكن أعتبرناجحا بحق إلا بعد مشروعياللذين نجح فيهما في بناء مجتمع سكنى متكامل وبإدارة محترفة، مضيفا: هشام طلعت مصطفىبسبب النجاحات الضخمة لمشروعيه الرحاب ومدينتى .فى خط مواز قال رجل الأعمال سميح ساويرس: ما فعلهفىيجعله يستحق جائزةبينما قال المطور العقارى فتح الله فوزى، إنمن أهم الشركات فىوهى مؤهلة لكى تعمل كمطور عام وحققت ناجحات متتالية فى السنوات الماضية حيث طورت مشروعات كبيرة خلال عمر الشركة .وأضاف :حققت نموا واضحا فى المبيعات خلال 2018 مقارنة ب 2017 رغم شكوى بعض الشركات من حدوث بطء فى المبيعات خلال الربع الأخير من 2018ولمن لا يعرف الكثير عن، فهى تمتلك مشروعات(والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى، كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.ودخلقائمة أفضل المطورين العقاريين من بوابة إقامة أول مجتمع عمراني ضخم على أطراف المدينة، مجتمع ينبض بالحياة على غرار الواحات الخضراء فأقام مدينة الرحاب على مساحة 10 ملايين متر، ليضع ما يشبه حجر الأساس في التوسع العمراني شرق القاهرة، وهي المدينة التي بدأ هشام طلعت مصطفى في بنائها عام 1997 وكان يسير إليها لمسافة تقارب 25 كيلو متر في الصحراء حتى يصل إلى موقعها.وبعدذهب إلى ما هو أبعد وأصعب ليتصدى لبناء أكبر مدينة عمرانية، يبنيها القطاع الخاص في مصر وربما الشرق الأوسط ففى عام 2006 أعلنعن مشروع عمره،، على مساحة تزيد على 33 مليون متر في صحراء شرق القاهرة.مدينتي، التي تقترب استثماراتها الآن من 400 مليار جنيه، ويقطنها نحو 600 ألف نسمة حاليا بعدما سلم أكثر من 50 الف وحدة حتى الآن للعملاء، يرتفعون إلى مليون نسمة مع نهاية تسليم المشروع.ويعتمدفي تخطيط وتصميم المدن التي يقوم ببنائها على مجموعة من أفضل الخبراء والمكاتب الاستشارية الدولية الأرقام تدعم تصدر هشام طلعت مصطفى للمطورين العقاريين في مصر.وخلال 9 أشهر فقط من 2019، بلغت مبيعات الشركة العقارية الأكبر في البورصة المصرية، 14.5 مليار جنيه.