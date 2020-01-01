برلماني: مبادرات البنك المركزي تستهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بالمبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى المصري، لدعم حركة الاقتصاد المصرى فى مجالات الصناعة والسوق العقارية والسياحية.



وقال عمر في بيان، الأربعاء، إن هذه المبادرات تستهدف في المقام الأول زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أننا "في حاجة بشكل كبير لدعم الصناعة المصرية من خلال خفض أسعار غاز المصانع، وذلك بهدف حل مشاكل المصانع المتعثرة".



وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن خفض أسعار غاز المصانع سيسهل على أصحاب المصانع، بحيث تكون لديهم الإمكانية للعمل في 3 ورديات وليس وردية واحدة، الأمر يمنحهم فرصة أكبر في التنافسية من خلال التصرف في منتجاتهم.



وتابع: نفس الأمر بالنسبة لمبادرة دعم السياحة، والتي تعتبر مبادرة إيجابية من جانب البنك المركزى، خاصة وأن قطاع السياحة يعاني من بعض المشاكل مع البنوك، وبالتالي فمن الأفضل أن يتم حل هذه المشاكل سريعا، حتى ينتعش القطاع مرة أخرى ويعود إلى سابق عهده.