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برلمان

برلماني: نجاح "أوبر عامل" يتوقف على تدريب العمال المؤقتين على استخدامه

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:11 ص
أوبر وكريم
أوبر وكريم
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معتز الخصوصى
أشاد النائب طارق متولي، بمشروع «أوبر عامل» الذي تعتزم وزارة القوى العاملة إطلاقه بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لطلب العمالة غير المنتظمة وتوفير العمل المناسب لهم، وذلك من خلال قاعدة بيانات في الوزارة على غرار «أوبر وكريم»، على الهواتف الذكية.

وأشار في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أنه خطوة لتحسين أوضاعهم ومعيشتهم وتسهيلا على المواطنين الراغبين فى إنهاء احتياجتهم دون استغلالهم، موضحًا أن حجم العمالة غير المنتظمة بمصر يتجاوز 2 مليون شخص.

وأوضح أن جدوى هذه الخطوة يتوقف على وضع آليات عملية لتفعيلها، فيتوقع نجاح المشروع إذا ما حدث تنسيق مع العديد من الجهات ذات الصلة مثل الوزارة ومديريات القوى العاملة في المحافظات، والتوجيه والتوعية للعمالة غير المنتظمة عند ربطهم، واستغلال اللجان النقابية في المحافظات من خلال القوى العاملة لتدريب هؤلاء وتجهيزهم على التعامل مع التطبيق والمشروع الجديد.

وطالب النائب بالإفصاح عن المعلومات الأساسية الخاصة بالمشروع مثل طريقة التعامل وكيفية اختيار العمال والمواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العامل والحد الادني من الخبرة وتفاصيل أخرى يجب مراعاتها في هذا النظام، وكذلك طمأنة العمال من حيث المخاطر الأمنية كالسرقة والخطف فلابد أن يشمل التطبيق توافر بيانات كاملة عن صاحب العمل.
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