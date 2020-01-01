الأهلي يتحدى الغيابات أمام مصر المقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

يحل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ضيفًا على منافسه النادي الأهلي اليوم الأربعاء في تمام الساعة السابعة والنصف في مباراة يستضيفها استاد السلام في إطار الأسبوع الحادي عشر من عمر الدوري الممتاز.





ويدخل النادي الأهلي المباراة وهو ساعي إلى استغلال الحالة الفنية السيئة التي يمر بها فريق مصر المقاصة خلال الفترة الأخيرة خاصة مع تذبذب نتائج الفريق منذ أول الموسم تحت قيادة مديره الفني أحمد حسام ميدو.





ويحاول النادي الأهلي التغلب على الغيابات التي يعاني منها قائمة الفريق، حيث يغيب حسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور اجايي وسعد سمير وحمدي فتحي عن قائمة لاعبين اليوم بسبب الإصابة.





بينما على الجانب الآخر يحاول فريق مصر المقاصة تحقيق عكس المتوقع وتحقيق الفوز على النادي الأهلي في مواجهة اليوم، وذلك بحثا منه عن طريق الانتصارات في الدوري الممتاز.





وغاب الفوز عن فريق مصر المقاصة في آخر 4 مباريات خاضهم، حيث هزم من الإسماعيلي والاتحاد السكندري، وتعادل مع ناديي مصر وطنطا.



