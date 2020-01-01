AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الزراعة: استطعنا تحصين ما يزيد على 10 ملايين رأس ماشية في 2019.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:46 ص
محمد القرش
محمد القرش
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن وزير الزراعة السيد القصير، يحرص على السير بمنظومة داخل الوزارة تعود بالنفع على المزارع وتحقيق الأمن الغذائي لمصرنا الغالية.

وأضاف "القرش" خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء فإننا نحتاج إلى مشاريع قائمة لتدويرها وتطوير الإنتاج الحيوانى والنهوض به.

وأشار معاون وزير الزراعة إلى أننا "نمتلك مجموعة مشاريع تحتاج إلى فكرة ترقيم وتسجيل الحيوانات ورؤوس الماشية، وعمل قاعدة بيانات وتكثيف من حملات التحصين التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية".

وأوضح معاون وزير الزراعة أننا "استطعنا عام 2019 تحصين ما يزيد عن 10 مليون رأس ماشية"، منوها إلى أن كل ذلك له دور في حماية الإنتاج، من خلال الجهات البيطرية للهيئة العامة.

وأكد معاون وزير الزراعة، أن الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية دوره لا يتوقف عند زيادة الإنتاج الحيوانى فقط، وإنما الحفاظ على الصحة الحيوانية والإنسان والبيئة ، مشيرا إلى أن كل ذلك من العوامل الأصيلة للتقدم والنهوض فى منظمة الإنتاج الحيوانى وتوفير البروتين للمواطن.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوادي الجديد تبدأ تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

تحصين 12 ألف رأس ماشية فى الدقهلية

للحفاظ على الثروة الحيوانية.. تحصين 100 ألف رأس ماشية فى الدقهلية

محافظ الدقهلية: تحصين 139 ألف رأس ماشية خلال أسبوعين

معاون وزير الزراعة: المزرعة التي افتتحت اليوم هي الأكثر تكاملا في أفريقيا ..فيديو

لحماية الثروة الحيوانية.. تحصين 257 ألف رأس ماشية في الدقهلية

ترشيحاتنا

افتتاح محطتي مترو النزهة 1 وهشام بركات الشهر الجاري..يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

ياسمين رئيس وهنا الزاهد وكندة وروبي يحتفلن بـ العام الجديد

تسريب صورة Note 10 Lite.. باللون الأحمر.. اعرف المواصفات

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

لن تصدق.. ما الذى يحدث للجسم عند تناول كوب من القهوة الخضراء؟

تفاصيل مؤلمة.. مقتل آسيوية وابنتيها في إمارة عجمان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور