الزراعة: استطعنا تحصين ما يزيد على 10 ملايين رأس ماشية في 2019.. فيديو

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن وزير الزراعة السيد القصير، يحرص على السير بمنظومة داخل الوزارة تعود بالنفع على المزارع وتحقيق الأمن الغذائي لمصرنا الغالية.



وأضاف "القرش" خلال حواره عبر الهاتف ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء فإننا نحتاج إلى مشاريع قائمة لتدويرها وتطوير الإنتاج الحيوانى والنهوض به.



وأشار معاون وزير الزراعة إلى أننا "نمتلك مجموعة مشاريع تحتاج إلى فكرة ترقيم وتسجيل الحيوانات ورؤوس الماشية، وعمل قاعدة بيانات وتكثيف من حملات التحصين التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية".



وأوضح معاون وزير الزراعة أننا "استطعنا عام 2019 تحصين ما يزيد عن 10 مليون رأس ماشية"، منوها إلى أن كل ذلك له دور في حماية الإنتاج، من خلال الجهات البيطرية للهيئة العامة.



وأكد معاون وزير الزراعة، أن الخدمات البيطرية والصحة الحيوانية دوره لا يتوقف عند زيادة الإنتاج الحيوانى فقط، وإنما الحفاظ على الصحة الحيوانية والإنسان والبيئة ، مشيرا إلى أن كل ذلك من العوامل الأصيلة للتقدم والنهوض فى منظمة الإنتاج الحيوانى وتوفير البروتين للمواطن.