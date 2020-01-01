رجال الدين كلمة السر.. تعاون جديد بين تركيا وإيران

وقعت تركيا وإيران، اتفاقية تعاون ديني مشترك بينهما، حيث سيتم بموجبها ترجمة الكتب الدينية للبلدين، وإلقاء رجال دين إيرانيين محاضرات بكليات أنقرة.



ووفقًا لصحيفة "زمان" التركية، اجتمع رئيس الشؤون الدينية التركية، علي أرباش، مع رئيس وحدة الاتصالات والثقافة الإسلامية الإيرانية، أبوزر إبراهيمي تركمان، في 26 ديسمبر الماضي بأنقرة، لمناقشة الأمر وتوقيع الاتفاقية.



وأكد الصحيفة أن رئاسة الشؤون الدينية التركية لم تقدم أية معلومات بشأن الاتفاقية، لكن وسائل الإعلام الإيرانية نشرت تفاصيل الاتفاقية، حيث ذكرت أنه تم توقيع اتفاقية مؤلفة من 18 بندا بين تركيا وإيران، وجاء من بين بنودها ترجمة ونشر الكتب الدينية للبلدين، فضلًا عن إلقاء الخبراء الإيرانيين محاضرات في الفقه الإسلامي داخل كليات الشريعة في تركيا.



وحذر خبراء استراتيجيين من تغلغل إيران داخل الدول عبر الأنشطة الدينية، بغرض القيام بعمليات استخباراتية.



وكان النائب العام السابق والكاتب الصحفي كولتكين أفجي كشف عن أنشطة استخباراتية إيرانية في أنقرة، تحت صمت جهاز المخابرات التركي، ما أدى إلى اعتقاله ودخوله السجن.