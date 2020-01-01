رغم ظروفه الصحية.. السلطان قابوس يصدق على ميزانية عمان لعام 2020

أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (1/2020) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.



وكان مشروع الموازنة قد مر على عدة جهات قبل صدور المرسوم حيث ناقش مجلس الشورى الميزانية العام للدولة المحالة إليه من الحكومة في جلستين، الأولى بتاريخ 3 ديسمبر في الجلسة الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة التاسعة، تم خلاها مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية، وإدخال التعديلات على تقرير اللجنة الاقتصادية.



واستضاف المجلس درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشة مشروع الميزانية في 4 ديسمبر في جلسة غير علنية.



كما أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها يوم 10 ديسمبر الماضي.



وفي تاريخ 19 من ديسمبر أقر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المضي في إجراءات اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وذلك بعد أن اطلع في اجتماع على تقريري مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الميزانية ومرئيات المجلسين وملاحظاتهما حول الوضع المالي والإطار المالي للميزانية.



وتعد الميزانية العامة للدولة مشروع لمدة سنة مالية واحدة ، يبنى على الإيرادات و النفقات المقترحة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، حيث تعد البيان المالي السنوي للبلاد، وتحتوي على تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة.



وكان ديوان البلاط السلطاني قد أعلن أن ، قابوس بن سعيد آل سعيد، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حاليا عمليات العلاج المقررة