AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رغم ظروفه الصحية.. السلطان قابوس يصدق على ميزانية عمان لعام 2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:24 ص
سلطان عمان، قابوس
سلطان عمان، قابوس بن سعيد آل سعيد
Advertisements
محمود نوفل
أصدر السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان اليوم مرسوما سلطانيا ساميا رقم (1/2020) بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020.

وكان مشروع الموازنة قد مر على عدة جهات قبل صدور المرسوم حيث ناقش مجلس الشورى الميزانية العام للدولة المحالة إليه من الحكومة في جلستين، الأولى بتاريخ 3 ديسمبر في الجلسة الاعتيادية الثانية من دور الانعقاد السنوي الأول للفترة التاسعة، تم خلاها مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية، وإدخال التعديلات على تقرير اللجنة الاقتصادية.

واستضاف المجلس درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية لمناقشة مشروع الميزانية في 4 ديسمبر في جلسة غير علنية.

كما أحال مجلس الدولة مشروع الميزانية إلى مجلس الوزراء مشفوعًا بتوصيات مجلسي الدولة والشورى، وذلك بعد أن ناقش المجلس في جلسته العادية الثالثة لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة التي عقدها يوم 10 ديسمبر الماضي.

وفي تاريخ 19 من ديسمبر أقر مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة المضي في إجراءات اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، وذلك بعد أن اطلع في اجتماع على تقريري مجلسي الدولة والشورى حول مشروع الميزانية ومرئيات المجلسين وملاحظاتهما حول الوضع المالي والإطار المالي للميزانية.

وتعد الميزانية العامة للدولة مشروع لمدة سنة مالية واحدة ، يبنى على الإيرادات و النفقات المقترحة من قبل الحكومة ممثلة في وزارة المالية، حيث تعد البيان المالي السنوي للبلاد، وتحتوي على تقديرات الحكومة للإيرادات والنفقات الحكومية المتوقعة للسنة المالية المقبلة.

وكان ديوان البلاط السلطاني قد أعلن أن ، قابوس بن سعيد آل سعيد، في حالة صحية مستقرة وهو يتابع حاليا عمليات العلاج المقررة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السلطان قابوس: حريصون على تعزيز التفاهم لحل جميع القضايا بالطرق السلمية

عمان تحتفل بعيدها الوطني الـ 49.. 12 % نموا في الناتج المحلي.. إنشاء 49 مستشفى .. وقوانين جديدة لجذب المستثمرين

بالصور.. الجامعة العربية تودع علي العيسائي بعد تعيينه في مجلس الدولة العماني

السلطان قابوس يجري فحوصات طبية ببلجيكا

بعد رحلة علاجية ببلجيكا.. قابوس يعود إلى سلطنة عمان

حقيقة وفاة السلطان قابوس.. عمانيون يردون

ترشيحاتنا

تسريب صورة Note 10 Lite.. باللون الأحمر.. اعرف المواصفات

لـ صحة طفلك.. 5 أكلات تساعد على حماية وحفظ بصره

فرج عامر يوجه صدمة قوية لـ مرتضى منصور | تفاصيل

هبوط بالدورة الدموية.. وفاة أمين شرطة خلال تأمين قداس رأس السنة في طلخا

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد وصقيع فى سيناء

علي جمعة: الاحتفال بميلاد السيد المسيح جائز شرعاً.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور