الكابينت الإسرائيلي يناقش مقترح التهدئة بغزة

ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع حركة حماس بقطاع غزة.



وقالت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن اجتماع الكابينت اليوم، سيكون لمواصلة النقاش حول ملف التهدئة في قطاع غزة، والذي تم مناقشته يوم الأحد الماضي.



وأشارت القناة العبرية، الى أن حركة حماس نفت في بيان رسمي لها، نشرته قبل أيام، التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن اتفاق تهدئة مع إسرائيل.