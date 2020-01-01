AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الكابينت الإسرائيلي يناقش مقترح التهدئة بغزة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:38 ص
الكابينت الإسرائيلي
الكابينت الإسرائيلي يناقش اليوم مقترح التهدئة بغزة
Advertisements
سمر صالح
ذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" سيعقد اليوم جلسة خاصة، لمناقشة مقترح التهدئة مع حركة حماس بقطاع غزة.

وقالت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الأربعاء، إن اجتماع الكابينت اليوم، سيكون لمواصلة النقاش حول ملف التهدئة في قطاع غزة، والذي تم مناقشته يوم الأحد الماضي.

وأشارت القناة العبرية، الى أن حركة حماس نفت في بيان رسمي لها، نشرته قبل أيام، التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن اتفاق تهدئة مع إسرائيل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال بهاء أبو العطا

أول تعليق من رئيس أركان جيش الاحتلال على اغتيال أبو العطا وقصف غزة

بعد اغتيال بهاء أبو العطا.. 150 صاروخا على إسرائيل.. إعلان الطوارئ وفتح الملاجئ والمخابئ.. بيان عاجل من جيش الاحتلال ورئيس الأركان.. ونتنياهو وليبرمان يعلقان على العملية

تشمل الأسرى.. مباحثات بين حماس وإسرائيل لتهدئة طويلة المدى

إسرائيل تتوقع الحرب.. والجهاد تنفي طرح هدنة طويلة الأمد

إسرائيل تكشف حقيقة التوصل لتهدئة طويلة الأمد مع حماس

ترشيحاتنا

مطارات السعودية تبدأ العام الجديد برسوم جديدة على المسافرين.. تعرف عليها

اسعار فيات تهبط 25 ألف جنيه بعد زيرو جمارك

يحدث اليوم | صرف المعاشات ومباريات الدوري وبدء موسم الإقرارات الضريبية

تريند الفن| إطلالة هيفاء وهبي المثيرة في رأس السنة.. وسامة شقيق ياسمين صبري.. وتصريحات زوجة أحمد السقا

بهاء سلطان يتصدر تويتر لهذا السبب

نيكول سابا تشعل حفل رأس السنة بإطلالة ملكية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تخطف الأنظار في حفل رأس السنة.. صور

أحمد شيبة يشعل حماس الجمهور في ليلة رأس السنة.. صور

مصطفى حجاج و آلا كوشنير في حفل رأس السنة .. صور