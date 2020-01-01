بــ 4 ملايين ريال..رجل أعمال يتهم والدته بالإرهاب وتمويل جماعات متطرفة

استكملت النيابة العامة السعودية تحقيقاتها مع مسؤول سابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورجل أعمال، متهمين بالاشتراك معا في تقديم بلاغ كاذب ضد والدة رجل الأعمال، زاعمين أنها تمول أنشطة إرهابية وتتعاون مع حزب إرهابي خارج المملكة.





وكان رجل الأعمال دفع رشوة بمقدار 4 ملايين ريال لمسؤول بارز بغرض إدراج والدته على قائمة الترقب والقبض.





وذكرت مصادر مطلعة لـ"عكاظ" أن النيابة العامة أخضعت رجل الأعمال للتحقيق في القضية، حيث اتضح أنه أراد حبس والدته كونها كانت تطالبه بسداد شيك حرره لها بمبلغ 22 مليون ريال في أعمال تجارية ضمن شركة عائلية بينهما.





وبيًنت المصادر أن رجل الأعمال أقر بتقديمه بلاغًا ضد والدته إلى الجهات المختصة، لكنه أنكر تقديم رشوة مقابل ‏القبض عليها.





وكان رجل الأعمال قد قدم خطابا للإضرار بوالدته أمام الجهات المختصة، واستعان بمسؤول خلال عمله السابق في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كوسيط لتقديم خطاب الشكوى، والذي ذكر فيه أن والدته السعودية تدعم حزب إرهابي بالمال.





ويٌشار الى ان المسؤول السابق قدم معلومات تشير إلى أن والدة رجل الأعمال كانت تزور مواقع للحزب الإرهابي في الخارج، وأن لديها مجموعة من الأشخاص كانت تسلمهم مبالغ تتجاوز الملايين وذلك لدعم نشاط الحزب الإرهابي، مما دفع مسؤول الهيئة بالقول في خطابه "إن المرأة خطر على البلد" لكنه لم يقدم أي شيء يثبت قوله.





وذكرت المصادر أن النيابة العامة اتهمت رجل الأعمال بـ5 تهم؛ أبرزها تقديم رشوة لموظف عام لإصدار أمر إدراج والدته على قائمة الترقب والقدوم، وتسجيل قضية تمويل إرهاب عليها، واشتراكه مع متهم آخر بالتواطؤ مع موظف عام واستغلال نفوذ ‏الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري، واشتراكه عن طريق الاتفاق والمساعدة مع وسطاء بتقديم بلاغ كيدي ضد والدته، اتهامه بعقوق والدته والسعي بالإضرار بها وتشويه سمعتها من أجل مصالحه الشخصية والمالية.



