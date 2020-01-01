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أخبار العالم

سقوط 8 قتلى .. طالبان تشن هجوما مسلحا على الشرطة الأفغانية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 09:51 ص
طالبان تشن هجوما
طالبان تشن هجوما مسلحا على الشرطة الأفغانية
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دعاء أبوهشيمة
لقي 8 عناصر من الشرطة الأفغانية مصرعهم، اليوم الأربعاء، في هجوم على حاجز عسكري في مقاطعة بلخ الواقعة شمالي البلاد؛ حسبما أفادت وسائل الإعلام الأفغانية.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن المتحدث باسم شرطة المحافظة، ففاد صالحي، قوله إن الهجوم على الحاجز العسكري وقع مساء أمس الثلاثاء وكان يضم 14 عسكريا.

وأشار المتحدث باسم الشرطة إلى أن 8 عناصر من الشرطة قتلوا في الهجوم الإرهابي وجرح آخرين.

وبحسب مصادر خاصة للقناة الأفغانية فإن الهجوم قامت به عناصر تابعة لجماعة "طالبان"، بعد إشارات ومعلومات تلقتها من عميل مزروع ضمن القوات الأفغانية في المنطقة.

كما أعلنت مصادر عسكرية أفغانية عن هجوم لـ"طالبان" على نقطة تفتيش في مقاطعة طار الواقعة شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل عنصرين من الأمن.
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