مروحيات عسكرية تهبط داخل السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد شهود في ساعة متأخِّرة من ليل الأمس أنَّ مروحيات عسكرية أمريكية هبطت في مهبط الطائرات داخل مجمع السفارة الأمريكية المحاصر من الخارج في بغداد من قبل أتباع حزب الله العراقي.





وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، أبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف، أنَّ مروحيات للقوات الأمريكية هبطت داخل مجمع السفارة المحاصر من الخارج دون معرفة الأسباب وأنَّ قوات عراقية تحيط بمجمع السفارة من الخارج، وأنَّ المتظاهرين مازالوا يتجمعون داخل سرادق منصوب خارجها.





يأتي ذلك بعدما تجمَّع عراقيون أمام السفارة؛ احتجاجًا على مقتل 25، وإصابة أكثر من 50 من عناصر حزب الله العراقي؛ أحد فصائل الحشد الشعبي في قصف جويٍّ أمريكيٍّ، الأحد.



