الثروات التعدينية قاطرة التنمية في سيناء.. تشريعات وقوانين لتحديث قطاع الثروة التعدينية..دراسة لاستغلال الملح وإعلاء القيمة المضافة

استغلال الثروات التعدينية لتوفير فرص عمل للشباب

تشريعات وقوانين لتحديث قطاع الثروة التعدينية في مصر

دراسة لاستغلال الملح وإعلاء القيمة المضافة واستحداث برامج للتطوير





يمثل قطاع التعدين واستغلال المحاجر، في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تتيح أجور ذات شريحة عالية، وتسعى مصر حاليًا لتحديث القطاع من خلال ضبط التشريعات ونقل التكنولوجيا والتدريب.





حيث تم إصدار قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المعدلة ليحل محل قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 1956، الذي كان يعتمد على الجباية بدلًا من الاستثمار.





كما أنشأت وزارة الصناعة مركزا متخصصا فى الجرانيت والرخام ومواد البناء "مركز تكنولوجيا الرخام والمحاجر" لنقل التكنولوجيا ورفع كفاءة القطاع وتحسين الجودة والإنتاجية.





ونظرًا لما عاناه قطاع التعدين واستغلال المحاجر في مصر لعقود طويلة من ندرة العمالة الماهرة وهجرتها وكذلك غياب التكنولوجيات المتقدمة والبسيطة، شرعت في إنشاء أكبر مجمع لإنتاج الرخام الي جانب إنشاء مجمع الصناعات الملح عن طريق شركة مصر سيناء للاستثمارات.





وأمام منتدى "التنمية البيئية لسيناء"، الذي عقد في رحاب جامعة قناة السويس بالإسماعيلية، قدم الجيولوجي جمال حجاب من العاملين في قطاع التعدين واستغلال المحاجر بشمال سيناء ،عرضا حول ممرات التنمية في مجال الملح ، تضمنت دراسة تفصيلية لمشروع استغلال "الملح في سيناء" واعلاء القيمة المضافة، ولأهمية اقتصاديا ،فإنه يطلق عليه "الذهب الأبيض".





وأشار الي أن مجالات التنمية تتعدد في سيناء نظرا لتنوع المقومات الطبيعية والثروات التعدينية، وهي بذلك تعد خيرات كثيرة يمكن علي أساسها إقامة مشروعات تنموية واستثمارية لاستغلال هذه الثروات وإتاحة فرص عمل حقيقية لشباب الخريجين ورفع المستوي الاقتصادي وزيادة الدخل القومي المصري.





وكشفت عن أن الشريط الساحلي والذي يعتمد أساسا على إنتاج الملح كفيل وحده أن تقضى على البطالة بشمال سيناء وذلك بالتوسع في إقامة الملاحات في وجود بنية أساسية لخدمة هذا القطاع من طرق وتوسيع للميناء وتخصيص معديات للملح .في الإعداد.





مشيرا الي ان المحافظة طرحت ملاحاتها للإيجار بأسلوب التعاقد "على الملاحات" طبقًا للقانون وقد أصبح هناك"13" خط إنتاج للملح تخضع جميعها لإجراء كافة التحاليل على الملح المنتج من كل ملاحة بواسطة ( المعامل المركزية بوزارة الصحة–معامل مصلحة الكيمياء كما يدور حاليا في شمال سيناء ملحمة لاستغلال تلك الثروة التعدينية والمعدنية التي توجد في جبال وسط سيناء بمناطق الحسنة والمغارة والخاتمية وخاصة في »جبل سحابة»،حيث يوجد فيها »13 » نوعا من أفضل انواع الرخام في كل العالم،يتم حاليا العمل علي استخراجها بأحدث التكنولوجيات.





من جانبه..طالب الدكتور كمال عودة غُديف – جامعة قناة السويس بالنهوض بهذا القطاع من خلال استحداث برامج تدريب لإكساب مهارات خاصة يحتاجها القطاع ، وكذلك نقل التكنولوجيا بكل أنواعها إلي مصر حتي تتمكن مصر من استغلال واستثمار الثروات التعدينية والمحجرية الهائلة التي لديها من أفضل أنواع الخامات والمحاجر والملاحات، وتأتي البرازيل في المرتبة التالية لما بها من أسواق للتكنولوجيات البسيطة والرخيصة والتي تمكن العمال المهرة من صقل وتشكيل وتطوير أنواع متعددة من الأحجار والمعادن وتقديمها بأسعار تنافسية للسياح من جميع أنحاء العالم.



