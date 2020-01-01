لعشاق التجديد.. طريقة عمل شرائح الدجاج المكسيكي

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل شرائح الدجاج المكسيكي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق التجديد.
مقادير شرائح الدجاج المكسيكي:
4 صدور دجاج
شرائح فلفل أحمر
فلفل أخضر
فلفل أصفر
1 كوب مشروم بصل
2 فص ثوم
2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة كبيرة بهارات مكسيكية
ثلاثة أرباع كوب جبن
كريمي خبز
تورتيلا
جبنة شيدر حمراء مبشورة
زيت
ملح
فلفل
للوجه
كزبرة خضراء
بصل أخضر
طريقة تحضير شرائح الدجاج المكسيكي:
* في طاسة على النار يقلب الدجاج مع الزيت وملح وفلفل.
* يضاف الثوم المفروم والبصل المفروم ويقلب جيدا.
* يضاف إليه الفلفل الألوان ويقلب جيدا.
* يضاف المشروم والكزبرة الجافة والكمون والبهارات.
* يقلب على الناء ثم يضاف الجبن الكريمي ويقلب جيدا.
* يرش على الوجه الجبنة الشيدر المبشورة.
* يدخل فرن ساخن حتى تسيح الجبنة يقدم مزين بالكزبرة الخضراء والبصل الأخضر.
مقادير شرائح الدجاج المكسيكي:
4 صدور دجاج
شرائح فلفل أحمر
فلفل أخضر
فلفل أصفر
1 كوب مشروم بصل
2 فص ثوم
2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة كبيرة بهارات مكسيكية
ثلاثة أرباع كوب جبن
كريمي خبز
تورتيلا
جبنة شيدر حمراء مبشورة
زيت
ملح
فلفل
للوجه
كزبرة خضراء
بصل أخضر
طريقة تحضير شرائح الدجاج المكسيكي:
* في طاسة على النار يقلب الدجاج مع الزيت وملح وفلفل.
* يضاف الثوم المفروم والبصل المفروم ويقلب جيدا.
* يضاف إليه الفلفل الألوان ويقلب جيدا.
* يضاف المشروم والكزبرة الجافة والكمون والبهارات.
* يقلب على الناء ثم يضاف الجبن الكريمي ويقلب جيدا.
* يرش على الوجه الجبنة الشيدر المبشورة.
* يدخل فرن ساخن حتى تسيح الجبنة يقدم مزين بالكزبرة الخضراء والبصل الأخضر.