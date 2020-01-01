لعشاق التجديد.. طريقة عمل شرائح الدجاج المكسيكي

تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل شرائح الدجاج المكسيكي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق التجديد.



مقادير شرائح الدجاج المكسيكي:



4 صدور دجاج

شرائح فلفل أحمر

فلفل أخضر

فلفل أصفر

1 كوب مشروم بصل

2 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة كبيرة بهارات مكسيكية

ثلاثة أرباع كوب جبن

كريمي خبز

تورتيلا

جبنة شيدر حمراء مبشورة

زيت

ملح

فلفل

للوجه

كزبرة خضراء

بصل أخضر



طريقة تحضير شرائح الدجاج المكسيكي:

* في طاسة على النار يقلب الدجاج مع الزيت وملح وفلفل.



* يضاف الثوم المفروم والبصل المفروم ويقلب جيدا.



* يضاف إليه الفلفل الألوان ويقلب جيدا.



* يضاف المشروم والكزبرة الجافة والكمون والبهارات.



* يقلب على الناء ثم يضاف الجبن الكريمي ويقلب جيدا.



* يرش على الوجه الجبنة الشيدر المبشورة.



* يدخل فرن ساخن حتى تسيح الجبنة يقدم مزين بالكزبرة الخضراء والبصل الأخضر.