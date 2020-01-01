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مرأة

لعشاق التجديد.. طريقة عمل شرائح الدجاج المكسيكي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:01 م
طريقة عمل الدجاجا
طريقة عمل الدجاجا المسكيكي
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أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف غادة التلي طريقة عمل شرائح الدجاج المكسيكي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى لعشاق التجديد.

مقادير شرائح الدجاج المكسيكي:

4 صدور دجاج
شرائح فلفل أحمر
فلفل أخضر
فلفل أصفر
1 كوب مشروم بصل
2 فص ثوم
2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة كبيرة بهارات مكسيكية
ثلاثة أرباع كوب جبن
كريمي خبز
تورتيلا
جبنة شيدر حمراء مبشورة
زيت
ملح
فلفل
للوجه
كزبرة خضراء
بصل أخضر

طريقة تحضير شرائح الدجاج المكسيكي:
* في طاسة على النار يقلب الدجاج مع الزيت وملح وفلفل.

* يضاف الثوم المفروم والبصل المفروم ويقلب جيدا.

* يضاف إليه الفلفل الألوان ويقلب جيدا.

* يضاف المشروم والكزبرة الجافة والكمون والبهارات.

* يقلب على الناء ثم يضاف الجبن الكريمي ويقلب جيدا.

* يرش على الوجه الجبنة الشيدر المبشورة.

* يدخل فرن ساخن حتى تسيح الجبنة يقدم مزين بالكزبرة الخضراء والبصل الأخضر.
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