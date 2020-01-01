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محافظات

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد | شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
تعرضت سواحل الإسكندرية إلى موجة من الطقس السيئ صباح اليوم الأربعاء، صاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط في حركة الرياح، في أخر أيام نوة عيد الميلاد واول أيام 2020.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، وذلك لمواجهة آثار موجة الطقس السيئ.

ودفعت شركة الصرف الصحي أنه تم الدفع بـ 93 سيارة بالتنسيق مع الأحياء، لكسح مياه الأمطار من الشوارع والميادين والتأكد من تحقيق السيولة المرورية.

ورغم الطقس السيئ، انتظمت حركة الملاحة البحرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجرى بصورة طبيعية حتى الآن.

وقال الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، أنه تم رفع درجة الاستعداد بمركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد | شاهد
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد | شاهد
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد | شاهد
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد | شاهد
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام العام الجديد | شاهد
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