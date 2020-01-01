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منوعات

شاهد لأول مرة.. احتفالات مبهرة في الرياض بمناسبة رأس السنة الميلادية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:14 ص
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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محمود نوفل
احتفلت الرياض بالأمس لأول مرة بالعام الميلادي الجديد 2020 عبر إطلاق تشكيلات ضخمة من الألعاب النارية التي أضاءت سماءها.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، مقاطع فيديو وصور تظهر الألعاب النارية التي شهدتها سماء العاصمة، الرياض، مع بداية العام الجديد 2020.

جاء ذلك على صفحة آل الشيخ الرسمية بموقع تويتر، ناشرا صورا ومقاطع فيديو أيضا لفعاليات وعروض سبقت دخول العام الجديد 2020.

وبرز الفنان السعودي، محمد عبده في ليلة عراب الطرب التي كرّم فيها على مسرحه في بوليفارد الرياض، لتدمع عيناه بعد تكريمه على المسرح في مشاهد نقلتها قناة MBC.

وأجرى تركي آل الشيخ اتصالا هاتفيا في ليلة عراب الطرب، متمنيا عام خير للعاهل السعودي وولي العهد الذي قال إنه "لولا الله ثم رؤيته ما كنا لنرى هذا الفرح كله اليوم".
شاهد لأول مرة.. احتفالات مبهرة في الرياض بمناسبة رأس السنة الميلادية
شاهد لأول مرة.. احتفالات مبهرة في الرياض بمناسبة رأس السنة الميلادية
شاهد لأول مرة.. احتفالات مبهرة في الرياض بمناسبة رأس السنة الميلادية
شاهد لأول مرة.. احتفالات مبهرة في الرياض بمناسبة رأس السنة الميلادية
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