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تكنولوجيا

بعد انتقادها.. ريلمي التابعة لـ أوبو تنافس شاومي بهذه الطريقة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:00 م
realme_x2_pro
realme_x2_pro
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شيماء عبد المنعم
أعلنت شركة Realme هذا الأسبوع أنها ستبدأ بعرض إعلانات ضمن واجهة التشغيل ColorOS المستندة إلى نظام أندرويد، وذلك بعد عام من النمو الهائل في سوق أجهزة أندرويد، حيث تعد الإعلانات المعروضة ضمن البرمجيات مصدرا كبيرا لإيرادات الشركات، ولكنها عادة ما لا يحبها المستخدمون.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5google" التقني، تمكنت العلامة التجارية Realme في عام 2019 من تحقيق نمو سنوي بنسبة 400٪، مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة في الهند بعد شاومي وسامسونج وفيفو، ويعود جزء من هذا النمو إلى القيمة السعرية لهواتف Realme الذكية، والتي عادةً ما تكون أسعارها أقل من المنافسة المماثلة.

ومع بداية عام 2020، ترغب Realme في الاستمرار في تقديم المزيد من المفاجآت من خلال تقديم توصيات المحتوى ضمن ColorOS، حيث تجلب الشركة الإعلانات إلى نظام التشغيل التابع لها من أجل المساعدة في الحفاظ على نموذج أعمال مستدام، لكنها أوضحت أن نظام الإعلانات يضمن حماية خصوصية المستخدم والامتثال للقوانين واللوائح ذات الصلة.

وسيؤثر هذا التغيير على الأجهزة العاملة بواسطة واجهة المستخدم ColorOS 6، وستظهر الإعلانات على أجهزة Realme في مكانين مختلفين، الأول موجود في تطبيق مدير الهاتف "Phone Manager"، بينما الثاني موجود في صفحة التحقق من الأمان بعد تثبيت تطبيقات جديدة.

ويتم تمكين عرض الإعلانات بشكل افتراضي، ولكن يمكن لمستخدمي Realme تعطيلها، وذلك عن طريق الانتقال إلى إعدادات "Settings"، ثم إعدادات إضافية "Additional Settings"، ثم توصية المحتوى "Content Recommendation"، ثم إيقاف تشغيل الميزة، وعلى عكس شاومي التي لم تقدم مثل هذا الخيار في البداية.

وسخرت Realme في وقت سابق من هذا العام من شركة شاومي الصينية بسبب الإعلانات التي وضعها شاومي ضمن واجهة المستخدم الخاصة بها المسماة MIUI، واستغلت هذه النقطة لبيع جهازها Realme 3، لكن يبدو أن الإعلانات تعد إحدى الطرق لضمان بقاء أسعار أجهزة Realme منخفضة.

الجدير بالذكر أن Realme، تعد علامة تجارية فرعية من شركة أوبو Oppo، تهدف إلى التنافس مع شركة شاومي وعلامتها التجارية الفرعية Redmi، وهي واحدة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية العاملة بنظام التشغيل أندرويد، وتبيع أجهزتها بشكل مخصص في دولة الهند.
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