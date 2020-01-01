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محافظات

محافظ مطروح: مد البنية التحتية والخدمات بقرى حياة كريمة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:34 ص
صدى البلد
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ايمن محمود
وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لنسب تنفيذ الخدمات ومد البنية التحتية بالقرى الاكثر احتياجا التى تم ادراجها بالبرنامج الرئاسي حياة كريمة وتذليل كافة العقبات للاسراع فى توفير حياة كريمة للاهالى وفقا للمخطط والاعمال المدرجة .

صرح بذلك المهندس حسين السنيني مدير ادارة تنمية القرية بمطروح.

وأضاف أنه تم بالمرور على قريتى سيدي شبيب وزاوية العوامة بالضبعة للوقوف على الأعمال التى تم تنفيذها ببرنامج حياة كريمة بالقريتين وتذليل العقبات.

وأوضح السنينى أنه تم بقرية زاوية العوامة بالضبعة تأهيل 26 منزل وهدم وبناء 3 منازل ، وإقامة 3 فصول إعدادى و5 خزانات لتجميع مياه الأمطار،وجارى تدعيم مجمع المصالح ورصف 600م.

كذلك قرية سيدى شبيب بالضبعة تم الانتهاء من تأهيل وتسليم 30 منزل وجارى إقامة خزان مياه أرضى ورفع كفاءة مركز الشباب وإنشاء 5 خزانات سعة 100 م3 ، وجارى طرح استبدال محول الكهرباء الصغير بأخر بسعة أكبر ورصف 800م وقرية أبو مزهود ببرانى وجارى هدم وإقامة 10 منازل وتأهيل 9 أخرى ، ورفع كفاءة المدرسة ومدرج انارة 10 منازل بالطاقة الشمسية من خطة المحافظة.

مما نهتم بقرية بهى الدين بسيوة الانتهاء من تأهيل 22 منزلا ًوجارى هدم وبناء 16 منزل أخرى ، وترميم مدرسة الفصل الواحد ،و جارى طرح تدعيم أعمال الإنارة ورصف 1 كم .

كما تم بقرية سيدنا هود بالحمام إعادة تأهيل وتسليم 18 منزلا ورفع كفاءة الوحدة الصحية وبناء سور المدرسة بالقرية ورفع كفاءة مبنى مركز الشباب.
محافظ مطروح: مد البنية التحتية والخدمات بقرى حياة كريمة
محافظ مطروح: مد البنية التحتية والخدمات بقرى حياة كريمة
محافظ مطروح: مد البنية التحتية والخدمات بقرى حياة كريمة
محافظ مطروح: مد البنية التحتية والخدمات بقرى حياة كريمة
محافظ مطروح: مد البنية التحتية والخدمات بقرى حياة كريمة
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