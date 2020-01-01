0.4 % زيادة في عدد المنشآت الرياضية عام 2018

أصدر الجهاز المركزي للتعبئـة العامـة والإحصاء اليوم الأربعاء ، الموافق 1 / 1/ 2020 "النشرة السنوية لإحصـــــاء النشــاط الرياضي في المنشـــــآت الرياضيــــــة لعــــــام 2018.



ووفقا للنشرة السنوية بلغ عدد المنشــآت الـرياضية 5148 منشــأة رياضية عــام 2018 مقابل 5128 منشأة عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 0.4 %.





الأندية الرياضية



بـلغ عـدد الأنــدية الـرياضية 774 ناديًا عــام 2018 مقابل 787 ناديـًاُ عــام 2017 بانخفاض قدره 1.7 ٪ ويرجع انخفاض عدد الاندية عام 2018 الى توقف أو هدم أو استبعاد أو تصفية النشاط لبعض الأندية، كما بـلغ عـــدد الفـــرق 18879 فريق عـــام 2018 مقابل 15937 فريق عام 2017 بزيادة قدرها 18.5 %.



بلغ عدد اللاعبين 232 ألف لاعب تقريبـًا عــام 2018 مقابل 219 ألف لاعبــًا عــام 2017 بزيادة قدرها 5.9 %، كما بلغ عــدد المــدربين 12316 مدربــًا عــام 2018 مقــابل 9614 مدربــًا عــام 2017 بزيادة قدرها 28.1 %.



بلغ عدد المباريات 89 الف مباراة ًعــام 2018 مقـابل 81 الف مباراة عــام 2017 بزيادة قدرها 10.7 %

مراكز شباب المدن



بلغ عدد المراكز 471 مركزًا عام 2018 مقابل 477 مركزًا عام 2017 بانخفاض قدره 1.3٪ ، كما بلغ عدد الفــرق 13 ألف فريق تقريبًا عام 2018 مقابل 19 ألف فريقًا عام 2017 بانخفاض قدره 29.4 ٪.



بلغ عدد اللاعبين 117 ألف لاعب تقريبــًا عــام 2018مقــابل 138 ألف لاعبـًا عـام 2017 بانخفاض قدره 15.3 ٪.

بلغ عدد المباريات 23 ألف مباراة تقريبًاعام 2018 .



مراكز شباب القرى



بلغ عدد المـراكز 3903 مركزًا عـام 2018 مقابل 3864 مركـزًا عـام 2017 بزيادة قدرها 1 ٪ ، كما بلغ عدد الفرق 29 ألف فريق تقريبــًا عــام 2018 ، وبلغ عدد اللاعبين 249 ألف لاعب تقريبًا عــام 2018، كما بلغ عدد المباريات 76 ألف مباراة تقريبًا عام 2018.



ذوي الصعوبات (حركية - ذهنية):



عدد اللاعبين



بلغ عدد اللاعبين (ذوي الصعوبات الحركية) المسجلين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 2801 لاعبًا عام 2018 مقابل 2685 لاعب عام 2017 بزيادة قدرها 4.3 %.



بلغ عدد اللاعبين (ذوي الصعوبات الذهنية) المسجلين بالأندية الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية 1861 لاعبًا عام 2018.



المشاركة فى البطولات



شارك اللاعبون ذوى الصعوبات الذهنية في 19 بطولة للجمهورية في ألعاب (السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، كرة القدم، التنس الأرضي، كرة السلة، كرة اليد، الفروسية) .



شارك 5 لاعبين من ذوي الصعوبات الذهنية في بطولة العالم للتنس الأرضي عام 2018.

