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خبير: إجراءات مهمة من القيادة السياسية لحل المشكلات الاقتصادية.. فيديو

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:29 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور محمد راشد، المدرس بكلية السياسية والاقتصاد بجامعة بنى سويف: إن المؤشرات الاقتصادية التى تحققت فى مصر فى عام 2019م هائلة جدًا، لافتًا إلى أن القيادة السياسية الواعية اتخذت اجراءات هامة جدًا لحل المشكلات الاقتصادية من جذورها ولم تتبع سياسة المسكنات.

وأضاف ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن المواطنين تحملوا الاجراءات الصعبة من أجل الاصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى ان تصنيف مصرارتفع فى جودة الحياة و تحسين جودة البنية التحتية وجودة الطرق إلى المركز الـ28 على مستوى العالم.

وتابع أنه من المستهدف فى عام 2020 ان يصل معدل النمو الاقتصادى إلى 6.2%، و أن تراجع مستوى التضخم أكد على استقرار مستوى الأسعار وحقق نجاح كبير.

وأوضح أن معدل التضخم يدور حول الـ3% وذلك يعود لزيادة معدلات الإنتاج بشكل كبير، وقدرة البنك المركزى على إدارة الأمور.



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