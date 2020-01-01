طب المنوفية تحصل على اعتماد الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

حصلت كلية الطب جامعة المنوفية علي إعتماد الهيئة المصرية التدريب الإلزامي للأطباء.وبذلك اصبحت كلية طب المنوفية أحدي كليات الطب المعتمده مع كلية الطب جامعة عين شمس و طب القوات المسلحه والازهر بنين وبنات وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا
و أوضح الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن حصول الكلية علي هذه الإعتماد يترتب عليه إعتماد كل انشطة الوحدات والمراكز الموجودة بالكليه والمؤتمرات والأنشطة العلمية بعد التقدم بطلب مُسبق للهيئة.
لعدم إتقانهم اللغة العربية | تحرير محضر لـ أساتذة بكلية الزراعة جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية: نؤمن مقار لجان الامتحانات وسنطبق القانون في حالات الغش
واكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية علي ان الجامعة لاتدخر جهدا للنهوض بجميع كلياتها لمواكبة التقدم العلمي ومواكبة العصر في جميع المجالات.
و أوضح الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن حصول الكلية علي هذه الإعتماد يترتب عليه إعتماد كل انشطة الوحدات والمراكز الموجودة بالكليه والمؤتمرات والأنشطة العلمية بعد التقدم بطلب مُسبق للهيئة.
لعدم إتقانهم اللغة العربية | تحرير محضر لـ أساتذة بكلية الزراعة جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية: نؤمن مقار لجان الامتحانات وسنطبق القانون في حالات الغش
واكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية علي ان الجامعة لاتدخر جهدا للنهوض بجميع كلياتها لمواكبة التقدم العلمي ومواكبة العصر في جميع المجالات.