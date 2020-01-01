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تعليم

طب المنوفية تحصل على اعتماد الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:27 ص
صدى البلد
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محمد امين
حصلت كلية الطب جامعة المنوفية علي إعتماد الهيئة المصرية التدريب الإلزامي للأطباء.وبذلك اصبحت كلية طب المنوفية أحدي كليات الطب المعتمده مع كلية الطب جامعة عين شمس و طب القوات المسلحه والازهر بنين وبنات وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

و أوضح الدكتور محمود قورة عميد الكلية و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بأن حصول الكلية علي هذه الإعتماد يترتب عليه إعتماد كل انشطة الوحدات والمراكز الموجودة بالكليه والمؤتمرات والأنشطة العلمية بعد التقدم بطلب مُسبق للهيئة.

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واكد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية علي ان الجامعة لاتدخر جهدا للنهوض بجميع كلياتها لمواكبة التقدم العلمي ومواكبة العصر في جميع المجالات.
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