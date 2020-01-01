طلب إحاطة لرئيس الوزراء لإنشاء قرية ذكية متطورة بالإسكندرية

أعلن النائب محمد فرج عامر، عن تقدمه بطلب احاطة لرئيس الوزراء لانشاء قرية ذكية متطورة بالاسكندرية أو تفعيل القرية الذكية فى برج العرب الجديدة .



وقال عامر فى طلب الإحاطة إن ذلك يأتي لخلق نماذج من فرص العمل غير التقليدية التي من شانها النهوض بالمستوي الحضاري للاسكندرية الذي يشهد انحدار شديد لهجرة اعداد ضخمة من شبابها الي القاهرةً، بحثا عن هذه النوعية من فرص العمل خاصة من المتفوقين علميا.



كان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى، على أن يعود المجلس للانعقاد، يوم الأحد الموافق 12 يناير 2020.



وشهدت الجلسة الموافقة على إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، فضلًا عن الموافقة على تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، وقانون تنظيم الكيانات الإرهابية.



وأرجأ "عبدالعال"، مناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، لحين حضور وزير الزراعة، وكذلك تأجيل مناقشة قانون منادي السيارات لحين حضور وزير التنمية المحلية.