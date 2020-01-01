وزير التعليم العالي يتقدم بالتهنئة لمنتسبي المجتمع الأكاديمي والعاملين بالوزارة بمناسبة العام الميلادي الجديد

يتقدم د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتهنئة لمنتسبي المجتمع الأكاديمي قيادات الجامعات و أعضاء هيئة التدريس والعاملين وكذلك القيادات والعاملين بقطاعي التعليم العالي والبحث العلمي بالوزارة بمناسبة العام الميلادي الجديد، داعيا الله أن يعيده على مصر بالأمن والتقدم والرخاء.



يذكر ان د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي استعرض تقريرًا من د. حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حول خطة التأمين الطبي أثناء فترة عيد الميلاد المجيد ، فى الفترة من الثلاثاء الموافق 31-12-2019 حتى يوم الأربعاء الموافق 8-1-2020.



وأشار التقرير إلى أن الخطة تهدف إلى تحديد مستشفيات الخط الأول للإحالة والتأكد من جاهزيتها، والتأكيد على توافر فرق الانتشار السريع من مختلف التخصصات، والتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية، وتأمين وتدعيم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بجانب رفع درجة الاستعداد بلجنة إدارة الأزمات والكوارث الطارئة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.



وأضاف التقرير أنه تم التأكيد على السادة مديري المستشفيات الجامعية، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات المختلفة ، وتنظيم الأجازات والراحات للفريق الطبي بكل مستشفى، مع التأكيد على ضرورة توفير العدد اللازم لأقسام الاستقبال والطوارئ والأقسام الحرجة، كما تم توجيه مديري المستشفيات الجامعية بتجهيز فريق طبي متنقل من التخصصات الطبية المختلفة لتقديم الدعم الميدانى فى موقع الأحداث، بجانب رفع درجة الاستعداد بإدارات التموين الطبي بالمستشفيات.