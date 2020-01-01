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فن

الثنائي كاتي بيري وأورلاندو بلوم يحتفلان برأس السنة |شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:31 م
كاتي بيري وأورلاندو
كاتي بيري وأورلاندو بلوم
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شروق ابراهيم
شاركت المغنية الأمريكية كاتي بيري جمهورها لحظات احتفالها بالعام الجديد مع خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم.

ونشرت كاتي بيري فيديو لها عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تلعب مع اورلاندو بلوم بالكلاب في المنزل.

‎عن خططهما المستقبلية ، قررت كاتي بيري انجاب طفلها الاول من اورلاندو بلوم و تأسيس اسرة فور زواجهما.

‎يشار إلى أن "كاتي بيري" ارتبطت رسميًا بـ "أورلاندو بلوم" في شهر فبراير الماضي، بالتزامن مع عيد الحب بعد علاقة استمرت عامين.

‎وسبق لـ كاتي بيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوك كان متزوجًا من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير وأنجب منها ابنه الوحيد Flyn.
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