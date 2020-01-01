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لصحة طفلك.. 3 نصائح لتقوية الجهاز المناعي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:45 ص
3 نصائح لتقوية الجهاز
3 نصائح لتقوية الجهاز المناعي
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حياة عبد العزيز
الأطفال أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بالأمراض، ويجب الحفاظ على كل العادات اليومية التي تساعد على تقوية صحتهم ولا سيما من مرحلة الولادة وحتى ما قبل المدرسة.

قدم موقع parents" 3 نصائح مهمة لتقوية الجهاز المناعي عند الأطفال، فتعرف عليها خلال السطور التالية:

- النوم الهادئ

أجريت إحدى الدراسات وفقًا لموقع "parents"، أن النوم يساعد في حماية الطفل من الإصابة من أمراض عديدة، فإنه يساعد على تقوية الجهاز المناعي، والجهاز المناعي هام لصحة الطفل فإنه يهاجم الميكروبات والخلايا السرطانية، فيحتاج الطفل للنوم من 12 لـ 18 ساعة في اليوم الواحد.

إرضاع الطفل

يحتوي حليب الأم على أجسام مضادة لتعزيز الجهاز المناعي لدى الرضيع، وتكوين خلايا الدم بطريقة صحية، كما أنه يساعد على تحسين صحة الدماغ، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، ومنع الإصابة بالإسهال.

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عدم التدخين بجانب الطفل

إن الهواء الملوث وغبار التدخين يؤثر بالسلب على صحة الطفل، ولاسيما الجهاز التنفسي، وضعف الجهاز المناعي، لذلك ينصح الأطباء بعدم شرب السجائر بجانب السيدة الحامل والأطفال بشكل عام.
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