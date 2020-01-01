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ثقافة

ورش مسرحية متنوعة بثقافة الأقصر

الأربعاء 01/يناير/2020 - 11:41 ص
صدى البلد
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طارق موسى
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة الأقصر، حيث عقد قصر ثقافة اسنا محاضرة بعنوان "المرأة نصف المجتمع" حاضرتها أيات محمد وأوضحت ان المرأة هى الكائن الأعظم فى هذا الوجود تحظى المراة باهتمام المجتمعات الانسانية التى تسعى للتطور والنهوض بنفسها ،والمراة لها القدرة على تنشئة الاجيال الواعدة على القيم العليا والمرأة تمتلك قدرات عقلية فائقة ومهارات كالرجل تماما.

كما أقام قصر ثقافة الطود اليوم ورشة مسرح عن كيفية الوقوف الصحيح على خشبه المسرح" ألقاها جمال يونس مخرج مسرحى ،حيث تكلم عن المسرح ورسالته الهادفه في الرقي بالذوق العام ،ثم تحدث عن كيفية استخدام مواهبك وذكاءك الفطرى في الوقوف السليم على خشبه المسرح.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان"اسس الحوار مع الاخر فى الفكر الإسلامى" حاضرها صالح أحمد وتناول فيها ان الناس مختلفين فى النظر والفهم والتفكير والاختلاف هو مظهر من مظاهر التجدد وضوابط الاختلاف، بجانب استمرار عرض مسرحية "انشودة القمرى الحزين" إخراج أحمد يوسف الجمل وتأليف كرم نبيه.
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