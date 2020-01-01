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مرأة

توقفي عن رميه فى الحوض .. ماء الأرز يحارب الشيخوخة

الأربعاء 01/يناير/2020 - 07:05 م
توقفي عن رمية ..ماء
توقفي عن رمية ..ماء الأرز يحارب الشيخوخة
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أسماء عبد الحفيظ
تشكو العديد من الفتيات والسيدات من مشكلة الشيخوخة وظهور علامات التقدم فى العمر عليهم ،فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك التخلص منها بدون تكاليف ،فقط توقفى عن رمى ماء الأرز وضعيه على وجهك لشد البشرة .


كشف موقع Brightside عن وصفة ما الأرز لمحاربة الشيخوخة ، وهي عبارة عن الأتي :


غسل البشرة بماء الأرز :

ماء الأرز يحتوي على نسبة كبيرة من المعادن ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشيخوخة المبكرة وتجعلها متوهجة ونضرة، وعادة ما تستخدم نساء اليابان ماء الأرز لغسل البشرة .


يمكنك نقع الأرز وتصفيته ،ووضع الماء على البشرة وتركها لمدة ساعة ،وسوف تلاحظين الفرق .

كما يمكنك غسل البشرة به سريعا عن الاستعجال ولكن الطريقة الأولى سوف تعطى نتائج أفضل .
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